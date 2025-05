Garlasco parla il genetista della famiglia Poggi | Tracce contaminate

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi dubbi sulla validità delle evidenze scientifiche. Marzio Capra, genetista per la famiglia Poggi, avverte che le tracce analizzate nell'ambito della nuova inchiesta potrebbero essere contaminate. Intanto, l'attenzione si concentra sull'impronta palmare attribuita ad Andrea Sempio, attualmente indagato dalla Procura di Pavia.

Per il consulente della famiglia di Chiara Poggi, l'ex ufficiale del Ris Marzio Capra, "le tracce al centro della nuova inchiesta possono essere contaminate". Inoltre, l'impronta palmare attribuita ad Andrea Sempio, indagato ora dalla Procura di Pavia per l'omicidio della giovane avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007, è "un elemento molto controverso". "Non mi risulta - spiega - che ci siano tecniche in grado di rendere utili a livello dattiloscopico tracce che prima non lo erano. Una traccia non è utile quando non ha punti caratteristici in grado di renderla confrontabile. E quella non lo era"...