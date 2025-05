garlasco l impronta 33 non è sparita l omicidio di chiara poggi l indagine su sempio e la pista del santuario

L'impronta numero 33, rinvenuta nella scena dell'omicidio di Chiara Poggi, non è stata dimenticata. Ancora presente negli archivi di Garlasco, questa pista potrebbe fornire nuovi elementi nell'indagine sul caso, collegata a un misterioso santuario. L'articolo esplora la rilevanza di questa traccia e le possibili nuove prospettive per risolvere un delitto che ha scosso la comunità.

L’impronta n. 33 è ancora negli archivi di Garlasco. Il campione di intonaco «grattato» con «un bisturi sterile» dal muro delle scale che portano alla tavernetta del villino di via Pascoli non è sparito. Fa ancora parte delle prove dell’omicidio di Chiara Poggi. E oggi potrà servire alla nuova inchiesta della procura di Pavia. Che vede accusato Andrea Sempio. E ha già un colpevole in carcere: Alberto Stasi. In attesa di una revisione (e degli eventuali danni da quantificare ).Ma anche tante piste “alternative”. Come quella del Santuario della Bozzola. Già teatro di un ricatto sessuale nei confronti di un prete... 🔗 Leggi su Open.online