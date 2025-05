Garlasco ipotesi alternativa degli investigatori | Killer non si lavò le mani dopo l’omicidio nel lavandino 4 capelli lunghi neri

Un nuovo filone investigativo emerge nel caso di Garlasco, con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che presentano un'ipotesi alternativa all'omicidio. Le evidenze, inclusi quattro capelli lunghi neri e l'assenza di tracce di lavaggio delle mani da parte del killer, mettono in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi, aprendo un fascicolo sulla possibile verità nascosta.

La ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano apre a uno scenario profondamente diverso rispetto a quello che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi Secondo una ricostruzione alternativa al centro di un fascicolo aperto dalla Procura di Pavia a carico di An...

Le tappe del delitto di Garlasco: dalla condanna di Alberto Stasi alle indagini su Andrea Sempio