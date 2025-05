Garlasco il delitto di Chiara Poggi nel disegno a mano di Alberto Stasi La ‘correzione’ della prima versione | C’era sangue non sono sceso

Il delitto di Chiara Poggi a Garlasco continua a suscitare interrogativi e controversie. Questo articolo analizza il caso attraverso il disegno a mano di Alberto Stasi, evidenziando la "correzione" della sua prima versione e i dettagli inquietanti della scena del crimine. La discussione si concentra sul ruolo di Stasi e Sempio, mettendo a confronto le diverse teorie che circolano attorno a uno degli omicidi più discussi d'Italia.

Garlasco (Pavia) – La scala della taverna, il corpo di Chiara Poggi e i movimenti del killer. Che sia Alberto Stasi, come dice la Cassazione, o Andrea Sempio, come pensa oggi la Procura di Pavia. Per attribuire a uno dei due, da solo o in concorso, la presenza accanto al cadavere occorre tornare alle analisi della prima inchiesta per comprendere come Chiara fu uccisa e gettata lungo le scale. Il disegno di Alberto Stasi. Alberto racconta agli inquirenti la sua presenza nella villetta con uno schizzo tracciato di proprio pugno: la traiettoria nelle stanze fino alla rampa maledetta. Sulla veridicità del racconto lavora il professor Piero Boccardo, con un laser scan, che riproduce in 3D la casa di via Pascoli, macchie di sangue incluse