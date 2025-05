Garlasco il campione con l' impronta 33 potrebbe non essere stato distrutto

Dai verbali dell'inchiesta non risulta, e quindi la Procura di Pavia non dispera di riuscire a recuperarlo... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il campione con l'"impronta 33" potrebbe non essere stato distrutto

