Garlasco i rilievi nella villetta che scagionano Alberto Stasi | Il killer non si è lavato le mani

Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, riapre nuovi scenari investigativi. Prove recenti suggeriscono che l'assassino non si sia lavato le mani, ponendo interrogativi sull'innocenza di Alberto Stasi, l’ex fidanzato incriminato. Gli investigatori stanno esplorando questa pista, potenzialmente in grado di scagionare Stasi e fare chiarezza su uno dei delitti più controversi della cronaca italiana.

E se l'assassino di Chiara Poggi non si fosse lavato le mani? Su questa ipotesi stanno lavorando gli investigatori che hanno riaperto il caso di Garlasco. Una pista alternativa che scagionerebbe Alberto Stasi, l'allora fidanzato della ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Il contabile è stato... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Garlasco, i rilievi nella villetta che scagionano Alberto Stasi: "Il killer non si è lavato le mani"

