Garlasco campione impronta 33 di mano di Sempio potrebbe non essere stato distrutto il 17 giugno esito dell’incidente probatorio

Nel caso Garlasco, l'impronta 33 di mano attribuita a Andrea Sempio potrebbe non essere stata distrutta il 17 giugno durante l'incidente probatorio. Esperti del 2007 avevano sottolineato l'importanza della distruzione del campione di intonaco, ma nuove evidenze suggeriscono il contrario, sollevando interrogativi sulla gestione delle prove e sulle implicazioni per il processo. L'articolo esplora il significato di questa scoperta.

Gli esperti presenti nel 2007 concordarono inoltre sulla "non rinunciabile distruzione del campione" Il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita ad Andrea Sempio – la cosiddetta "impronta 33" – potrebbe non essere stato distrutto, come invece temuto a lungo.

