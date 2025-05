Garantire l’accesso gratuito all’istruzione pre-scolare e a quella secondaria Partono a settembre i lavori dell’ONU per modificare la Convezione sui diritti dell’infanzia I contributi provenienti da oltre 50 Paesi

A settembre prenderanno il via i lavori dell'ONU per rivedere la Convenzione sui diritti dell'infanzia, a seguito di un'importante iniziativa volta a garantire l'accesso gratuito all'istruzione prescolare e secondaria. Con contributi provenienti da oltre 50 paesi, l'obiettivo è affrontare le lacune esistenti nel testo del 1989 e promuovere un futuro migliore per i bambini di tutto il mondo.

Il 18 maggio si è concluso il termine per la presentazione dei contributi richiesti dalle Nazioni Unite in vista della stesura di un nuovo protocollo sui diritti dell'infanzia che mira a colmare le lacune ancora presenti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata nel 1989. L'articolo Garantire l’accesso gratuito all’istruzione pre-scolare e a quella secondaria. Partono a settembre i lavori dell’ONU per modificare la Convezione sui diritti dell’infanzia. I contributi provenienti da oltre 50 Paesi ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

