Galliate aumenta la tassa sui rifiuti | Tari più alta del 543%

L'amministrazione di Galliate comunica un aumento della tassa sui rifiuti, con un incremento medio del 5,43% per le utenze domestiche. Il sindaco spiega che questa decisione è principalmente dovuta all'aumento dei costi energetici, necessari per garantire un servizio di raccolta e smaltimento adeguato. La misura mira a mantenere la qualità dei servizi, ma suscita preoccupazione tra i cittadini.

Tari più alta per gli abitanti di Galliate. È il sindaco in persona a spiegare i motivi degli aumenti, che sono mediamente del 5,43% per le utenze domestiche. "L’aumento del costo del servizio è da attribuire in massima parte all’aumento dei costi energetici (per il servizio di raccolta e... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Galliate, aumenta la tassa sui rifiuti: Tari più alta del 5,43%

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cantone: Ecco perché la Tari a Galliate è aumentata del 5%. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tassa rifiuti, la stangata: "Rincari del 6 per cento" - La stangata sulla tassa rifiuti è servita. In queste settimane sono arrivati, nelle case dei santarcangiolesi, i bollettini per il pagamento della Tari (la tassa rifiuti). L’imposta, da un anno ... 🔗Come scrive msn.com

Tassa sui rifiuti: la Tari tra aumenti e bonus - si pagherà come l’anno scorso, di più o – con un po’ di fortuna – qualcosa in meno. The post Tassa sui rifiuti: la Tari tra aumenti e bonus appeared first on Investireoggi. 🔗Riporta msn.com

Rifiuti, aumenta la Tari: stangata da 6 milioni di euro per gli uffici. Quanto pagheranno imprese, enti e famiglie - PADOVA - Quest’anno solo gli uffici pagheranno quasi 6 milioni di Tari. Il mese scorso, il consiglio comunale ha dato il via libera al nuovo rincaro per la tassa sui rifiuti, aumentandola ... 🔗Da ilgazzettino.it