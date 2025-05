Gabbani giudice a X Factor il cantante apuano scelto per sostituire Manuel Agnelli

Francesco Gabbani sarà il nuovo giudice di X Factor 2025, subentrando a Manuel Agnelli. Il noto cantante apuano, originario di Carrara, avrà l'opportunità di portare la sua esperienza e il suo talento nel talent show. Questo cambiamento rappresenta una grande occasione per la sua città natale, che avrà un importante riflettore su di sé nel corso della trasmissione.

Carrara, 28 maggio 2025 – Sarà il nostro Francesco Gabbani il quarto giudice dell’edizione 2025 di X Factor. Il cantante apuano è stato scelto per sostituire Manuel Agnelli, il giudice uscente. Una bella vetrina per Carrara, la città natale di Gabbani, di cui certamente parlerà nel corso della trasmissione. Gabbani affiancherà in questa nuova avventura Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. La produzione ha invece confermato che a condurre il format sarà Giorgia, che lo ha annunciato ai fans su Instagram. Gabbani era già stato a X Factor come ospite nel 2023, dove aveva cantato il successo ‘Viceversa’ in duetto con Il Solito Dandy, ma stavolta parteciperà nel più impegnativo ruolo di giurato, che sembra cucito addosso su di lui e la sua preparazione poli strumentale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gabbani giudice a X Factor, il cantante apuano scelto per sostituire Manuel Agnelli

