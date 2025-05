Futuro Conte la Juve insiste | il tecnico non ha cambiato idea

La Juventus continua a fare pressing su Antonio Conte per il suo futuro, nonostante il tecnico rimanga fermo sulle sue posizioni. Dopo aver celebrato il quarto scudetto, il Napoli è già proiettato verso la prossima stagione, con il direttore sportivo Manna attivamente impegnato nel mercato per rinforzare la squadra. Scopriamo le ultime novità su questo intreccio di strategie e ambizioni.

Per il futuro di Conte, di fatto, c’è da sottolineare il continuo forcing della Juventus. Dopo l’immensa gioia per il quarto scudetto, il Napoli è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il direttore sportivo Manna è molto attivo sul mercato per cercare di chiudere al pià presto dei colpi adatti alla prossima Serie A e alla Champions League. Riflettori puntati sulla trattativa con Kevin De Bruyne: il centrocampista belga sembra essere ad un passo dal sì. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Antonio Conte. La Juventus non ha alcuna intenzione di farsi scappare il tecnico azzurro: in attesa di un risvolto definitivo, la dirigenza partenopea dovrà rimboccarsi le maniche... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Conte, la Juve insiste: il tecnico non ha cambiato idea

Se ne parla anche su altri siti

Il futuro di Allegri è ancora legato a Conte: bloccato dal Napoli, ma Tare insiste per portarlo al Milan; Allegri-Napoli, TMW: nuovi contatti in queste ore! ADL prepara il piano B in caso di addio di Conte; Da Conte e Inzaghi al ritorno di Allegri e al successore di Ranieri: è già iniziata la rivoluzione delle panchine; Ndoye, la Juve insiste. Mbangula e non solo: altri due nomi sul piatto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conte Juve, quando verrà presa la decisione definitiva sul futuro: cosa filtra dopo l’incontro con De Laurentiis. Ultimissime - Conte Juve, ecco quando verrà presa la decisione sul futuro: gli ultimi aggiornamenti sul tecnico dopo l’incontro di oggi Conte e De Laurentiis si sono presi altro tempo: dopo l’incontro di oltre tre ... 🔗Scrive juventusnews24.com

Juve, Conte fa saltare Giuntoli: Elkann riflette sul futuro del dg bianconero, la situazione e gli scenari - Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli non è sicuro di rimanere a Torino anche nella prossima stagione con Antonio Conte. Gli scenari. 🔗Come scrive sport.virgilio.it

Arriva Conte, ma è subito addio alla Juve: c’è la conferma - In caso di arrivo di Antonio Conte alla Juventus potrebbero immediatamente cambiare le strategie. Addio clamoroso ... 🔗Lo riporta diregiovani.it

Io alla JUVENTUS? ?? CONTE risponde così all'ennesima domanda sul futuro!