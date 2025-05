Futsal i piani per il futuro Avanti con mister Osimani

La Futsal Cesena conferma la fiducia in Roberto Osimani, confermandolo allenatore per la quinta stagione consecutiva. Dopo una stagione caratterizzata da una credibilità rinforzata in ambito italiano e dalla salvezza in A2 Elite, il club si prepara a una nuova avventura, puntando a consolidare i risultati e a migliorare ulteriormente le proprie performance nel futsal.

Credibilità rinforzata a livello italiano e salvezza in A2 Elite per la seconda stagione di fila, ecco gli input stagionali di una Futsal Cesena che ha appena deciso di andare avanti con Roberto Osimani alla guida tecnica per la quinta stagione di fila. Il tecnico marchigiano complessivamente in carriera ha ottenuto dieci promozioni ed è uno degli allenatori più vincenti nel calcio a 5, dal 2016 è anche il ct della nazionale sammarinese. La società è già al lavoro per non commettere quegli errori nel mercato estivo che nelle ultime due annate sono poi stati rimediati in corsa. Sono previsti almeno un paio di innesti di sostanza e qualità , possibile ma non scontata la partenza del croato Jamicic e di Dentini reduce da una stagione di gran livello; il portiere Montalti e il bomber Christian Gardelli (103 presenze e 135 reti nelle ultime quattro stagioni) dovrebbero rappresentare ancora una volta il fulcro della squadra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futsal, i piani per il futuro. Avanti con mister Osimani

