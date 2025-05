Furto in due esercizi commerciali nella notte | rubate attrezzature e salumi

Nella notte, due esercizi commerciali sulla strada provinciale 212 sono stati colpiti da un furto. Alle 4:00 circa, i ladri hanno sottratto attrezzature da un negozio, inclusi 2 tagliaerba e 30 motoseghe. Successivamente, a Pietrelcina, si sono introdotti in una macelleria, rubando salumi e altri prodotti. Indagini in corso per individuare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto in due esercizi commerciali sulla strada provinciale 212 questa notte alle 4:00 circa. In un negozio ignoti hanno rubato 2 tagliaerba e 30 motoseghe. Successivamente a Pietrelcina i ladri si sono introdotti in una macelleria dalla quale hanno portato via salumi, contanti dal registratore di cassa e circa 200 litri di olio d'oliva. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura di via De Caro per i rilievi del caso.

