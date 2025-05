Furto con spinta e fuga | 35enne denunciato per rapina al Tigotà di Vertemate

Un 35enne è stato denunciato per rapina impropria dopo un furto con spinta al supermercato "Tigotà" di Vertemate, avvenuto nel pomeriggio del 13 aprile 2025. I carabinieri di Cermenate hanno individuato il responsabile, che ha agito intorno alle 17:55, scatenando un episodio di violenza durante il furto. Le indagini continuano per fare chiarezza sull'accaduto.

I carabinieri di Cermenate hanno identificato e denunciato il responsabile di una rapina impropria avvenuta nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025, all'interno del supermercato "Tigotà" di Vertemate con Minoprio, lungo la strada provinciale per Bulgorello. Intorno alle 17:55, un uomo si...

