Furto con spinta e fuga | 35enne denunciato per rapina al Tigotà di Vertemate

Un 35enne è stato denunciato dai carabinieri di Cermenate per rapina impropria dopo un furto con spinta al supermercato "Tigotà" di Vertemate, avvenuto il 13 aprile 2025. L'incidente, verificatosi nel pomeriggio, ha visto il malvivente colpire un cliente per fuggire con la merce. Le indagini hanno portato all'identificazione del responsabile.

I carabinieri di Cermenate hanno identificato e denunciato il responsabile di una rapina impropria avvenuta nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025, all’interno del supermercato "Tigotà" di Vertemate con Minoprio, lungo la strada provinciale per Bulgorello. Intorno alle 17:55, un uomo si... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Furto con spinta e fuga: 35enne denunciato per rapina al Tigotà di Vertemate

