Furti durante la parata del Bologna giovani strappano collanine | tante denunce in Questura

Durante la parata del Bologna, si sono registrati diversi furti, con giovani che strappavano collanine ai passanti. La situazione ha scatenato molte denunce in questura, alimentando la preoccupazione tra i tifosi e i presenti all'evento. Testimonianze dettagliate raccontano di momenti di paura e dispiacere, mentre il clima festivo è stato rovinato da queste azioni maldestre.

Bologna, 27 maggio 2025 – “Io e il mio ragazzo eravamo presenti lungo il percorso della parata del Bologna, in zona via Andrea Costa, proprio sotto il pullman della squadra, quando siamo stati accerchiati da un gruppo di ragazzi. A lui è stata strappata una collana d’oro a cui teneva tantissimo”. A raccontarlo è una signora presente ai festeggiamenti del Bologna di domenica. Una festa che per diverse persone si è trasformata in una amarezza pomeridiana. Alcuni cittadini, anche residenti nella provincia, hanno visto s filarsi dalle tasche il telefono. Altri il portafoglio. Mentre diversi hanno sentito strapparsi di dosso, nella folla, la collana o il braccialetto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti durante la parata del Bologna, giovani strappano collanine: tante denunce in Questura

