Furti di automezzi e materiali in cantieri edili di Torino e provincia quattro misure cautelari per 23 colpi in un anno e mezzo

Negli ultimi diciotto mesi, Torino e provincia hanno visto un incremento allarmante di furti di automezzi e materiali nei cantieri edili, con ben 23 colpi registrati. Alla fine di maggio 2025, la polizia stradale ha emesso quattro misure cautelari, delineando l’operato di una banda criminale specializzata in questo tipo di reato, composta da individui ora soggetti a restrizioni di movimento e firma.

