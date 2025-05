Furia Hamilton bufera Ferrari | Non mi interessa

Nel bel mezzo di una stagione caratterizzata da tensioni e aspettative, Lewis Hamilton esprime la sua disinteressata opinione sulla Ferrari, sottolineando i problemi interni del team. Mentre la scuderia ha ottenuto un secondo e un quinto posto a Monaco, l'analisi dei risultati evidenzia un contrasto tra le aspettative e la realtà, con Charles Leclerc che continua a brillare nonostante le difficoltà.

Hamilton non ci sta e la sua risposta dice tutto sul rapporto che c’è all’interno della Ferrari: non è affatto interessato Un secondo ed un quinto posto: a pensare alle Qualifiche di Imola, il risultato della Ferrari a Monaco non può che strappare un sorriso. Charles Leclerc è stato a lungo il più veloce in pista e soltanto un circuito dove non i sorpassi non sono contemplati non ha consentito al monegasco di strappare la vittoria a Norris. Bene è andata, almeno rispetto alle previsioni, anche a Lewis Hamilton, capace di recuperare due posizioni dopo la penalizzazione che lo ha fatto partire al settimo posto... 🔗 Leggi su Sportface.it

