Furgone rubato ritrovato a Pinetamare | denunciato 43enne

Un furgone Fiat Iveco Daily rubato è stato recuperato a Castel Volturno grazie a un dispositivo GPS. Il ritrovamento, avvenuto in località Pescopagano, ha portato alla denuncia di un 43enne, arrestato in relazione al furto avvenuto poche ore prima in provincia di Potenza. I carabinieri continuano le indagini per chiarire la vicenda.

Un furgone Fiat Iveco Daily rubato è stato ritrovato a Castel Volturno. Il ritrovamento è stato possibile grazie al localizzatore GPS. Così i carabinieri hanno rinvenuto il mezzo in località Pescopagano. Solo poche ore prima era stato denunciato il furto del veicolo in provincia di Potenza...

