fuori dal coro operatore aggredito a venezia durante un servizio sui borseggi

L'aggressione nel cuore di Venezia. Un pomeriggio di ordinario lavoro si è trasformato in un incubo per la troupe della trasmissione televisiva Fuori dal Coro. Lunedì 26 maggio, nei pressi del ponte della Malvasia Vecchia, a due passi dal Teatro La Fenice di Venezia, un operatore del programma è stato aggredito mentre documentava l'attività di una banda di borseggiatori. Il racconto dell'operatore Massimo Belluzzo. Massimo Belluzzo, operatore trevigiano di Mediaset, si trovava con la troupe e con Monica Poli, nota come "Lady PickPocket", per realizzare un servizio sul fenomeno dei furti ai danni dei turisti...