Fuochi d' artificio in strada lo ' show abusivo' a Poggiofranco | È illegale

In un video inquietante girato a Poggiofranco, in via Mazzitelli, un gruppo di persone assiste a uno spettacolo di fuochi d'artificio illegali con una sorprendente indifferenza. Questo episodio mette in luce non solo la violazione delle norme di sicurezza, ma anche una preoccupante normalizzazione di comportamenti a rischio all'interno della comunità. Una riflessione necessaria su ciò che ci circonda.

"Quello che colpisce davvero in questo video girato a Poggiofranco, in via Mazzitelli, non è solo il fuoco pirotecnico illegale. È l'indifferenza, la tranquillità, la normalità con cui quel gruppo di persone assiste allo spettacolo, come se nulla fosse. Ecco, questo è il vero problema".

