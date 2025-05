Fugge all' alt e sperona l' auto dei carabinieri | trasportava 10 chili di droga

Un uomo è fuggito dopo un controllo stradale dei carabinieri ad Aprilia, speronando l'auto delle forze dell'ordine. A bordo della sua vettura trasportava 10 chili di droga. L'inseguimento, che ha coinvolto anche due auto civili della sezione operativa, ha messo in evidenza la determinazione dei militari nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

I militari dell'Arma gli hanno imposto l'alt durante un servizio di controllo della circolazione stradale, ma lui ha proseguito dritto dandosi alla fuga per le vie di Aprilia. E' scattato così un inseguimento con l'ausilio di due auto civili della sezione operativa del reparto territoriale. Un... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Fugge all'alt e sperona l'auto dei carabinieri: trasportava 10 chili di droga

