Fuga di gas crolla una palazzina in Italia | all’interno un’intera famiglia

Un'esplosione devastante ha colpito una palazzina a Bagnatica, in provincia di Bergamo, questa mattina, lasciando intrappolata un'intera famiglia. La detonazione, originata da una fuga di gas, ha distrutto l'edificio e scosso il quartiere. Le operazioni di soccorso sono subito iniziate, mentre le macerie hanno invaso le strade e i cortili circostanti, creando una scena di devastazione.

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha sventrato una palazzina questa mattina intorno alle 6:30 in via Isolabella a Bagnatica, in provincia di Bergamo. Il boato ha svegliato l’intero quartiere, mentre le macerie si sono riversate sulla strada e nei cortili vicini. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse cinque squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso. All’interno dell’edificio si trovava una famiglia di quattro persone, tutte rimaste coinvolte nel crollo parziale della struttura. Tra loro, una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo lunghi momenti di tensione... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fuga di gas, crolla una palazzina in Italia: all’interno un’intera famiglia

