Fu ' autista' del killer reo confesso ma non sapeva che si sarebbe consumato l' omicidio

Il caso dell'omicidio di Paolo Stasi si arricchisce di nuovi elementi, mentre l'avvocato Maurizio Campanino presenta la difesa del 24enne accusato di essere il principale responsabile. La vicenda, definita dal pm Giuseppe De Nozza come una "storia di ragazzi, ma non per ragazzi", rivela la complessità di un reato che ha scosso profondamente Brindisi.

BRINDISI - Parlando dell'omicidio di Paolo Stasi e delle vicende collegate, il pm Giuseppe De Nozza aveva chiosato: "Questa √® una storia di ragazzi, ma non per ragazzi". Oggi, marted√¨ 27 maggio 2025, l'arringa dell'avvocato Maurizio Campanino, che difende l'imputato "principale" - il 24enne... 🔗 Leggi su Brindisireport.it ¬© Brindisireport.it - "Fu 'autista' del killer reo confesso, ma non sapeva che si sarebbe consumato l'omicidio"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camorra:fu autista killer, preso "Tyson" - (ANSA) - NAPOLI, 15 SET - É ritenuto colui che in sella a una moto condusse sul luogo dell'agguato il killer che, il 25 settembre del 1996, a Napoli, uccise Gennaro De Roberto, esponente di ... 🔗Come scrive notizie.tiscali.it

Kenshiro's sense of humour