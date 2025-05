Frode e riciclaggio con metodo mafioso latitante arrestato a Malpensa

Un latitante di 45 anni, ricercato per frode e riciclaggio con metodo mafioso, è stato arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa. L’uomo, proveniente dall’Albania, era sfuggito alla giustizia dal 14 novembre 2024. L'operazione è stata condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, evidenziando l'efficacia della cooperazione tra le forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

MILANO (ITALPRESS) – Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno arrestato un latitante all’aeroporto di Milano Malpensa. In manette è finito un uomo di 45 anni. Il ricercato, giunto in Italia su un volo proveniente dall’Albania, era latitante dal 14 novembre 2024, quando si era volontariamente sottratto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata Moby Dick, che aveva portato all’emissione di 43 misure cautelari nei confronti dei componenti di una organizzazione criminale transnazionale operante in Italia, Spagna ed altri paesi dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, Singapore e Dubai... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Frode e riciclaggio con metodo mafioso, latitante arrestato a Malpensa

