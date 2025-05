Friedrich Merz prova a mettere due piedi in una scarpa sul clima e l’energia

Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, ha fatto eco alle recenti dichiarazioni di Emmanuel Macron con una posizione ambivalente sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In un’intervista del 19 maggio, ha sollevato preoccupazioni sulla sua applicazione, evidenziando la tensione tra sostenibilità ambientale e competitività aziendale in Europa. Analizziamo le sue dichiarazioni e le implicazioni per il futuro climatico ed energetico del continente.

Lunedì 19 maggio, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accodandosi a una dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron di poche ore prima, ha parlato della necessità di abolire la Corporate sustainability due diligence directive (Csddd), che impone alle aziende europee di verificare il rispetto di alcuni standard in materia ambientale e di diritti umani lungo tutta la catena di fornitura, quindi anche nei confronti di partner e fornitori extra-Ue. È una delle norme più criticate del Green deal, perché oltre all’aumento di burocrazia che comporta per imprese e Paesi, la sua applicazione non è facile: non sempre le aziende possono fare le verifiche necessarie su realtà lontane, e in alcune di queste il mancato rispetto degli standard richiesti è la norma... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Friedrich Merz prova a mettere due piedi in una scarpa, sul clima e l’energia

