Frenano le assunzioni nel Piacentino | a maggio previste dal 18% delle imprese per industria -9%

A maggio, le assunzioni nel piacentino mostrano un rallentamento significativo, con un calo del 3,2% rispetto al 2024, segnando 2.430 nuovi contratti. Le previsioni delle imprese indicano un trend negativo anche per il trimestre maggio-luglio, evidenziando le sfide attuali del mercato del lavoro nella provincia di Piacenza. Analizziamo le ragioni di questo trend e le implicazioni per l'economia locale.

I nuovi contratti che le imprese della provincia di Piacenza prevedono di attivare nel mese di maggio risultano in calo del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2024, con un dato complessivo di 2mila 430 attivazioni. In calo, seppur meno marcato, anche i dati relativi al trimestre maggio-luglio: le... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Frenano le assunzioni nel Piacentino: a maggio previste dal 18% delle imprese, per industria -9%

