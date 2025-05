Fratelli d’Italia | Sicurezza Forlì ha preso la strada giusta

Fratelli d'Italia ha recentemente tenuto a Forlì un incontro dedicato a "Sicurezza e immigrazione", con la partecipazione della deputata Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento immigrazione. All'evento, hanno preso parte anche Alice Buonguerrieri e altri rappresentanti del partito, sottolineando l'importanza di affrontare queste tematiche per garantire un futuro più sicuro e coeso per la comunità.

Fratelli d’Italia ha organizzato a Forlì un incontro sul tema ‘Sicurezza e immigrazione’, con la deputata e responsabile nazionale del dipartimento immigrazione, Sara Kelany. C’erano anche la deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, il capogruppo FdI in consiglio comunale Fabrizio Ragni, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Emanuela Bassi e Luca Bartolini. "In Italia si entra solo legalmente – hanno ribadito le deputate Kelany e Buonguerrieri –: chi vuole vivere nella nostra nazione deve rispettare prima di tutto i doveri che questo comporta, e non pensare di avere solo diritti"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia: "Sicurezza,. Forlì ha preso la strada giusta"

