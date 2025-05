Fratelli d’Italia | Fuori i ladri di case in un giorno grazie al decreto sicurezza

Fratelli d'Italia esprime entusiasmo per i risultati ottenuti grazie al nuovo decreto sicurezza, che permette una rapida restituzione degli immobili ai legittimi proprietari. "Fuori i ladri di case in un giorno" è il messaggio che emerge, evidenziando come il provvedimento stia già dando frutti concreti nella lotta contro l'occupazione abusiva e a favore della legalità.

“Fuori i ladri di case in un giorno: grazie al decreto sicurezza la restituzione degli immobili ai legittimi proprietari avviene in tempi lampo” È quanto si legge in una nota diffusa da Fratelli d’Italia, che esprime soddisfazione per i risultati ottenuti con il nuovo provvedimento. Secondo il partito guidato da Giorgia Meloni, si tratta di “un provvedimento necessario e di buonsenso che gli italiani attendevano da tempo”. Fratelli d’Italia sottolinea come, mentre la sinistra bolla la misura come “un golpe contro la democrazia”, per i cittadini rappresenti invece un’importante vittoria per il ritorno della legalità e del rispetto delle regole... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fratelli d’Italia: “Fuori i ladri di case in un giorno grazie al decreto sicurezza”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il segnale forte è arrivato: niente terzo mandato? In caso di elezione di Fugatti a Roma l'erede è Spinelli. Fratelli d'Italia nell'angolo e ora?; Nuovo addio in casa Fratelli d’Italia, anche Salvo Castagnino lascia il partito; Desio, ci siamo anche noi: le donne di Fratelli d’Italia in campo per Andrea Villa; Corazzi segretaria del Pd, Fratelli d'Italia infiamma il dibattito: Deve dimettersi da presidente del consiglio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ivrea, Fratelli d’Italia contro il Sindaco Chiantore: «Parla di Gaza ma ignora i problemi della città» - Ivrea, Fratelli d’Italia contro il Sindaco Chiantore: «Parla di Gaza ma ignora i problemi della città». Il coordinatore cittadino di FdI, Fabrizio Lotito, attacca il primo cittadino: “Silenzioso sui t ... 🔗Scrive primailcanavese.it

Il post di fratelli d’italia sul ricordo della strage di capaci attacca saviano scegliendo gomorra come simbolo negativo - Nel giorno della strage di Capaci, il post di Fratelli d’Italia critica "Gomorra" e Roberto Saviano, suscitando polemiche politiche e dibattiti sul ruolo della memoria antimafia e del sostegno allo St ... 🔗Segnala gaeta.it

Albano, Fratelli d’Italia chiede chiarezza su luoghi di culto non autorizzati e commercio alimentare fuori norma - "Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una interrogazione urgente al Sindaco e agli Assessori competenti per fare luce su due temi ... 🔗Scrive castellinotizie.it

Fratelli d'Italia fuori dall'arco repubblicano e democratico: Provenzano spiega il tweet ...