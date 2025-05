Francesco Gabbani potrebbe sostituire Manuel Agnelli come giudice di X Factor

Francesco Gabbani potrebbe essere il nuovo giudice di X Factor, prendendo il posto di Manuel Agnelli per la prossima edizione del talent show. Secondo quanto riportato dal quotidiano Open, il cantautore si unirĂ a Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, giĂ confermati, per valutare i talenti in gara.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal quotidiano Open, sarĂ Francesco Gabbani a prendere il posto di Manuel Agnelli nella nuova edizione di X Factor. Stando alle voci, il cantautore carrarese siederĂ al banco dei giudici al fianco di Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, tutti giĂ riconfermati. Anche quest’anno la conduzione sarĂ affidata a Giorgia, reduce da Sanremo 2025, dove si è classificata sesta. Al momento, i produttori e i diretti interessati non hanato la notizia, ma l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. L’addio al programma da parte del leader degli Afterhours, d’altronde, era giĂ nell’aria da tempo; da giugno, il cantante sarĂ impegnato con la band in un tour che celebrerĂ i vent’anni dall’uscita dell’album Ballate per piccole iene... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesco Gabbani potrebbe sostituire Manuel Agnelli come giudice di X Factor

