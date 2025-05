francesco gabbani giudice a x factor

Francesco Gabbani torna sotto i riflettori come giudice di X Factor, sostituendo Manuel Agnelli nella prossima edizione del talent show di Sky Uno. Con il suo carisma e il successo musicale, il cantautore di Carrara promette di portare una ventata di freschezza e popolarità a un programma già amatissimo dal pubblico. Scopriamo insieme le aspettative e le sfide di questa nuova avventura per Gabbani.

X Factor registra una botta di nazional popolare quasi inaspettata. Francesco Gabbani, stando a quanto riporta Open, sarà uno dei giudici della prossima edizione del talent show di Sky Uno. Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli. Il cantautore di Carrara, due volte vincitore del Festival di Sanremo e tra i pochi artisti che oggi sanno rivolgersi a più generazioni, viene arruolato da Sky per la 19 esima edizione del programma. Gabbani è una novità assoluta, non avendo fatto il giudice da nessun'altra parte, e andrà a prendere il posto di Manuel Agnelli, che esce così da vincitore in carica (l'ultimo X Factor l'ha vinto Mimì, componente della sua squadra)