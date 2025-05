Francesco d’Assisi santo che piace in tv

In questo articolo, esploreremo come San Francesco d'Assisi continui a catturare l'immaginazione del pubblico televisivo italiano, grazie a programmi come "Con il cuore-Nel nome di Francesco" su Rai 1. Nella rubrica "Tele...raccomando" di Klaus Davi, analizziamo il fascino duraturo del santo e il significato culturale del suo messaggio, dimostrando che il mito dei frati di Assisi è vivo più che mai.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Con il cuore-Nel nome di Francesco Rai 1) Il mito dei frati di Assisi e di San Francesco è sempre nel cuore degli italiani. Si spiega anche così l’ottima prova di Con il cuore-Nel nome di Francesco sabato in prime time su Rai 1, show benefico alla sua 23esima edizione: 18% di share e 2,5 milioni di spettatori. Carlo Conti ha aperto con Lucio Corsi per poi lasciar spazio a padre Gabriel Romanelli da Gaza (ma non era TeleMeloni?). Tra i momenti più forti le performance di Simone Cristicchi e dell’intensa Marcella Bella... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesco d’Assisi, santo che piace in tv

