Francesca Michielin si aggiunge al cast de il Concertozzo

Francesca Michielin entra a far parte del star-studded cast de "Il Concertozzo", l'evento musicale che celebra l'inclusione e la diversità, ideato da Elio e le Storie Tese. Con la sua partecipazione, il festival promette di offrire momenti indimenticabili e un'atmosfera di festa e comunità, confermando il suo status di Woodstock dell'inclusione.

Con FRANCESCA MICHIELIN si arricchisce ulteriormente il già esplosivo cast de IL CONCERTOZZO, la Woodstock dell'inclusione organizzata da ELIO E LE STORIE TESE che unisce riflessioni sul sociale e musica rigorosamente suonata dal vivo e che si terrà il 5 luglio al Parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa (Vicenza), nell'ambito del Bassano Music Park. La cantautrice e polistrumentista originaria proprio di Bassano del Grappa si unirà al grande concerto di ELIO E LE STORIE TESE, protagonisti assoluti di questa festa collettiva, nel quale ci saranno anche le incursioni del TRIO MEDUSA, che affianca la band dalla prima edizione, e degli special guest RUGGERO DE I TIMIDI e LILLO! Tra musica e performance nasceranno sketch imprevedibili che renderanno lo show un evento unico e non replicabile...

