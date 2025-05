Francesca Fresch nel mirino dei clan a Cassino | quando indagare diventa un rischio di vita

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, l'auto della sostituta procuratrice Francesca Fresch è andata in fiamme a Cassino, un chiaro segnale delle minacce che gravano su chi combatte contro i clan. Questo attacco non è solo un'intimidazione personale, ma un assalto frontale a una fondamentale istituzione dello Stato, in un contesto in cui il coraggio di indagare può costare caro.

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, a Cassino, l’auto della sostituta procuratrice Francesca Fresch è stata data alle fiamme sotto casa. Un gesto che va ben oltre l’intimidazione individuale: è un attacco diretto a una funzione dello Stato. La pm Fresch da tempo coordina indagini che mirano a disarticolare i meccanismi della criminalità organizzata nel Basso Lazio. Quelle indagini non si fermano più ai piccoli spacciatori, ma seguono i soldi, ricostruiscono le filiere, toccano i clan, colpiscono le economie sommerse che prosperano sotto gli occhi di tutti. Una minaccia studiata per colpire lo Stato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Francesca Fresch nel mirino dei clan a Cassino: quando indagare diventa un rischio di vita

Cosa riportano altre fonti

Francesca Fresch nel mirino dei clan a Cassino: quando indagare diventa un rischio di vita - A Cassino brucia l’auto della pm Francesca Fresch: i clan rispondono alle inchieste con intimidazioni e dominio territoriale ... 🔗Secondo lanotiziagiornale.it

Francesca Fagnani nel mirino della malavita: attivato il servizio di vigilanza - Francesca Fagnani è finita nel mirino della malavita romana. La notizia, riportata da La Repubblica, rivela che Fagnani ha ricevuto minacce dopo l'uscita del suo libro Mala Roma Criminale ... 🔗Da msn.com

“Francesca Fagnani è nel mirino della criminalità organizzata di Roma” - Francesca Fagnani sarebbe nel mirino della criminalità organizzata della Capitale. Questa l’indiscrezione che sta trapelando in queste ore: la nota conduttrice avrebbe ricevuto minacce dopo la ... 🔗Come scrive ilcorrieredellacitta.com