Francesca Albanese | Sto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio Mi gettano fango addosso ma non ho paura

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, denuncia il coinvolgimento di 45 grandi aziende nel finanziamento del genocidio. Trasparente e coraggiosa, ha osato chiamare "genocidio" ciò che sta accadendo in Israele. Nel suo nuovo libro, esplora l'indifferenza globale e si rivolge ai leader mondiali, sfidando la narrazione dominante e invitando a una riflessione critica sulla responsabilità collettiva.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata la prima a pronunciare, all'Onu, la parola «genocidio» per quel che stava succedendo in Israele. Adesso racconta in un libro perchĂ© il mondo «se ne frega». E a Meloni direbbe: «in Italia la Costituzione è violata ogni giorno»... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesca Albanese: «Sto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio. Mi gettano fango addosso, ma non ho paura»

