Francavilla al Mare intitola lo stadio comunale a Nino Cerullo e Rocco Acerra vittime dell’Heysel

Francavilla al Mare rende omaggio a Nino Cerullo e Rocco Acerra, vittime della tragedia dell'Heysel del 1985, intitolando il suo stadio comunale a loro. In occasione del 40° anniversario della strage, la città si unirà in un evento commemorativo giovedì 29 maggio, per celebrare la memoria e l'eredità di questi due concittadini scomparsi troppo presto.

