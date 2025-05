Francavilla al Mare il porto si trasforma | tre giorni di sport cultura e spettacolo con Ondavilla–Aria di mare

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il porto turistico Marina di Francavilla al Mare si trasformerà in un vivace centro di attività con Ondavilla–Aria di mare. Tre giorni dedicati a sport, cultura e spettacolo, che celebrano il legame con il mare e la comunità locale. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della nautica, della gastronomia e delle esperienze uniche sul litorale.

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il porto turistico Marina di Francavilla ospiterà Ondavilla–Aria di mare, una manifestazione che trasformerà il litorale in un vivace centro di attività dedicate al mare e alla comunità locale. Un evento che fonde nautica, sport, cultura, spettacolo e gastronomia... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Francavilla al Mare, il porto si trasforma: tre giorni di sport, cultura e spettacolo con “Ondavilla–Aria di mare”

Ne parlano su altre fonti

Tre giorni di sport, cultura e sapori al porto turistico di Francavilla con "Ondavilla–Aria di mare" - Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il porto turistico Marina di Francavilla sarà il cuore pulsante di “Ondavilla – Aria di Mare”, una manifestazione pensata per trasformare il litorale in un vivace punto ... 🔗Come scrive chietitoday.it

Estate 2025 a Francavilla al mare: gli eventi in programma - Il Comune ha svelato un programma straordinario, che si estende da fine maggio fino a settembre, con ben 177 eventi in calendario ... 🔗Si legge su abruzzonews.eu

Francavilla al Mare: si conclude con successo Leggiti Forte, il progetto che ha portato la lettura alle fermate dell'autobus - Dopo circa sei mesi di attività, giunge al termine il progetto Leggiti Forte, realizzato nell’ambito di Libridine per il Cepell di Francavilla al Mare. L’iniziativa ... alla fermata dell’autobus si ... 🔗Da chietitoday.it

Francavilla al Mare - Inaugurato il nuovo porto