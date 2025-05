Fountain of Youth | il film diretto da Guy Ritchie avrà un sequel?

Guy Ritchie torna a far discutere con la possibilità di un sequel di "Fountain of Youth - L'eterna giovinezza." Intervistato insieme al cast, il regista ha condiviso interessanti aggiornamenti sulla produzione del seguito del suo ultimo lavoro, confermando l'interesse di fan e addetti ai lavori. Scopriamo insieme le ultime novità su questo progetto atteso e le aspettative che lo circondano.

Ecco le ultime informazioni sul possibile sequel dell'ultimo film diretto dal regista di The Gentlemen e Snatch - Lo strappo. Intervistato insieme al resto del cast, il regista Guy Ritchie ha aggiornato i fan sulla possibile produzione di un sequel di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, il suo ultimo film disponibile su Apple TV+. Ritchie e il cast si sono soffermati proprio sulla possibilità di tornare prossimamente con un nuovo capitolo sulla piattaforma streaming dopo il primo film scritto da James Vanderbilt. Fountain of Youth avrà un sequel? "È stato il film più piacevole da girare. È uno di quei progetti che non vuoi vedere finire... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fountain of Youth: il film diretto da Guy Ritchie avrà un sequel?

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fountain of Youth prova a fondere Indiana Jones e Il codice Da Vinci usando la trama di Occhi di gatto ma non funziona; Fountain of Youth, recensione: voleva essere Indiana Jones, ma è solo un stanco divertissement; Fountain of Youth - L’eterna giovinezza, Guy Ritchie sbaglia tutto nonostante Natalie Portman; Fountain of Youth, il nuovo film di Guy Ritchie è su Apple TV+. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fountain of Youth: il film diretto da Guy Ritchie avrà un sequel? - Intervistato insieme al resto del cast, il regista Guy Ritchie ha aggiornato i fan sulla possibile produzione di un sequel di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, il suo ultimo film disponibile su ... 🔗Come scrive msn.com

Fountain of Youth – L’eterna giovinezza: recensione del film con Natalie Portman - La recensione di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, il film con Natalie Portman su Apple TV+ intrattiene ma non entusiasma ... 🔗Si legge su cinematographe.it

Fountain of Youth, il nuovo film di Guy Ritchie è su Apple TV+ - Il regista britannico si cimenta nel cinema d’avventura con Fountain of Youth, con John Krasinski e Natalie Portman alla ricerca del tesoro più prezioso, ... 🔗ciakmagazine.it scrive

Fountain of Youth — Official Trailer | Apple TV+