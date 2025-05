Fountain of Youth esiste davvero? Tutta la verità sul mito all' origine del film di Guy Ritchie

Esplora la fascinazione storica e mitologica dietro la leggendaria "Fonte della Giovinezza" nel nuovo film di Guy Ritchie, con Natalie Portman e John Krasinski. Scopri le radici di questo antico mito e come ha ispirato la trama avvincente del lungometraggio, un'avventura mozzafiato che promette di catturare l'immaginazione del pubblico con colpi di scena e inseguimenti globali.

Si tratta di uno dei miti che più hanno affascinato il mondo: la giovinezza eterna e quindi l'immortalità hanno ispirato racconti letterari per migliaia di anni, da Peter Pan a Dracula, al Santo Graal fino

