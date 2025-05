FOTO Telese la Provincia non ha i fondi e la scuola resta in uno stato di incuria

Un gruppo di genitori ha sollevato preoccupazioni sulle deplorevoli condizioni del Telesia Polo Tecnologico di Telese Terme. Mancanza di fondi e incuria hanno messo in discussione il ruolo dell'istituto come punto di riferimento per l'istruzione nella Valle Telesina. Scopriamo insieme la situazione attuale e le implicazioni per il futuro degli studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una segnalazione di un gruppo di genitori ha acceso i riflettori sulle condizioni del Telesia Polo Tecnologico di Telese Terme, l'Istituto Superiore che dovrebbe essere punto di riferimento per l'istruzione nella Valle Telesina. Tuttavia, lo scenario che si presenta è tutt'altro che accogliente: erba alta ovunque, aule in condizioni discutibili e una cabina antincendio abbandonata al fango e alla vegetazione, dove ormai risiedono animali. Proprio accanto, il campo in cui giocano gli alunni, immerso in questo contesto di incuria e pericolo. Di fronte a questa situazione, la Provincia continua a ripetere lo stesso ritornello: "Non ci sono fondi"...

