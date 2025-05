FOTO Dal seme di una rosa germoglia Mary l’omaggio a scuola

In un gesto di solidarietà e rispetto, gli alunni hanno avviato una colletta per onorare la memoria di Mariantonietta Cutillo, acquistando tutto il necessario per piantare un albero di rosa. Questo progetto non solo rappresenta un omaggio commovente, ma offre anche un'importante lezione di vita su come investire in un futuro verde e ricco di significato. Scopri di più su questa iniziativa ispiratrice.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno deciso di “investire” i propri risparmi in una colletta da un fine nobile, quello di comprare tutto quanto necessario per piantare quello che un giorno diventerà un albero di rosa e che già ha un nome: Mariantonietta Cutillo. E’ l’iniziativa realizzata dagli alunni dell’Istituto Alberghiero di Avellino, I.P.S.E.O.A. “Manlio Rossi-Doria ”, la scuola che aveva deciso di frequentare la giovane di Montefalcione pe r coltivare il suo sogno di diventare chef. Sappiamo che il destino ha scelto, purtroppo, una strada diversa per lei, ma le iniziative per tenere viva la sua memoria sono ormai all’ordine del giorno... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Dal seme di una rosa germoglia Mary, l’omaggio a scuola

