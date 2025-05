FOTO Contadino ritrova un cadavere | sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Un contadino ha scoperto un cadavere in via Paradiso di Pastena, dopo la denuncia di scomparsa di un uomo di 42 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per il recupero del corpo, che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere correlato a crisi epilettiche. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vigili del fuoco e carabinieri sono ancora impegnati in via Paradiso di Pastena per recuperare il corpo di un uomo di 42 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa ieri sera. Pare che l’uomo soffrisse di crisi epilettiche: il corpo privo di vita è stato ritrovato da un contadino. L'articolo FOTO Contadino ritrova un cadavere: sul posto vigili del fuoco e carabinieri proviene da Anteprima24.it... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Contadino ritrova un cadavere: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

