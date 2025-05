FOTO | Chad Gable mostra la ferita al volto patita durante Raw

Nell'ultima puntata di Raw, Chad Gable ha affrontato una dura prova in un triple threat match per guadagnarsi un posto nel Money In The Bank ladder match. Purtroppo, la serata è stata segnata da una brutta ferita al volto e dalla sconfitta, dopo uno spot mal riuscito con Penta e Dragon Lee. Scopri di più su quanto accaduto e le ripercussioni per Gable in questo articolo.

Chad Gable ha partecipato nell’ultima puntata di Raw ad un triple threat match valido per un posto nel Money In The Bank ladder match maschile di Money In The Bank. La contesa è stata sfortunata per Gable, non solo ha perso, è stato protagonista di uno spot mal riuscito insieme a Penta e Dragon Lee, dove è caduto di faccia senza fare in tempo a proteggersi, ma la sfortuna più grande è stata un calcio di El Hijo Del Vikingo, intervenuto nel match, che lo ha colpito sopra il sopracciglio causandogli una ferita. A distanza di ore, Gable su X pubblica una foto con il particolare del suo volto e una didascalia che recita: “ Dovreste vedere gli altri... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: Chad Gable mostra la ferita al volto patita durante Raw

