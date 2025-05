Forzano una finestra e perlustrano il negozio con una torcia sventato furto da 17 mila euro a Uditore

Un tentativo di furto da 17 mila euro è stato sventato a Uditore, dove i ladri, dopo un primo tentativo fallito, hanno cercato di forzare una finestra per entrare in un negozio. Grazie all'intervento delle guardie giurate e della polizia, sono stati bloccati mentre perlustravano l'interno con una torcia, pronti a rubare borse, scarpe griffate e altri accessori di valore.

Hanno fatto un primo tentativo, ma qualcuno li ha costretti a scappare. Non contenti, sono tornati alla carica ma in questa seconda occasione gli è andata anche peggio. Le guardie giurate e la polizia hanno sventato un furto di borse e scarpe griffate, giubbotti e accessori vari - del valore...

