Forza Italia vota revisore indicato da Mastella l’affondo del PD | Strategia del viandante vira a destra

"La strategia del viandante a Palazzo Mosti oggi ha virato a destra.i due consiglieri comunali di Forza Italia hanno votato, infatti, quale presidente del collegio dei Revisori, il candidato indicato da Mastella e dalla sua maggioranza. – così in una nota Stefania Bocchino, vise segretaria Partito Democratico Citta di Benevento. Un fatto politico curioso per Forza Italia, il cui coordinatore provinciale si professa tenace oppositore di Mastella e del suo governo locale. I consiglieri del suo stesso partito intanto votano, in una nomina dal tenore squisitamente politico, secondo le indicazioni della maggioranza mastelliana...