Fortitudo i nuovi piani di Malaguti | Vorrei acquisire il 51% del club

Nei giorni cruciali per la Fortitudo, il presidente Malaguti espone nuovi piani ambiziosi, con l'obiettivo di acquisire il 51% del club. Mentre coach Attilio Caja è impegnato nella costruzione del roster per la prossima stagione, l'attenzione si concentra anche sulle decisioni dirigenziali da prendere entro il 31 maggio, in un momento decisivo per il futuro della squadra.

Sono giorni importanti in casa Fortitudo sia da un punto di vista della scelta della squadra in vista della prossima stagione con coach Attilio Caja alla ricerca dei giocatori per il proprio roster, che, per non dire sopratutto da un punto di vista dirigenziale. Entro il 31 maggio i soci hanno tempo per la ricapitalizzazione da 1,8 milioni di euro prevista dall’ultimo consiglio di amministrazione, e per confermare le proprie quote attuali all’interno della Sporting Fortitudo, la società controllante del Mondo Fortitudo. A parlare in queste ore è stato Davide Malaguti, socio di maggioranza relativa e presidente di Sporting Fortitudo srl, che ha rilasciato ai nostri taccuini e alla trasmissione Sport Club su E’ tv dichiarazioni che lasciano un segno importante... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, i nuovi piani di Malaguti: "Vorrei acquisire il 51% del club"

Se ne parla anche su altri siti

Davide Malaguti e l’aumento della quota nella Fortitudo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fortitudo, i nuovi piani di Malaguti: "Vorrei acquisire il 51% del club" - Entro il 31 maggio i soci hanno tempo per la ricapitalizzazione da 1,8 milioni di euro prevista dall’ultimo consiglio di amministrazione, e per confermare le proprie quote attuali all’interno della ... 🔗Da sport.quotidiano.net

Fortitudo: sfida play in al PalaDozza e aumento di capitale in vista - Alcuni soci hanno già provveduto a sottoscrivere il loro impegno economico, all’appello manca l’azionista di maggioranza relativa Davide Malaguti (33 per ... essere a disposizione di nuovi soci. 🔗sport.quotidiano.net scrive

Fortitudo, 44 soci in fila per te (e resto in A2) - BOLOGNA Un cospicuo aumento di capitale, da 139mila euro a 1 milione 450mila, per permettere l’ingresso di nuovi soci e garantire le basi per il futuro della Fortitudo. È la principale novità ... 🔗Si legge su bologna.repubblica.it