Forti temporali in sequenza su Milano sale il livello del Lambro | barriere mobili in via Vittorini monitorato anche il Seveso

Milano è stata colpita da forti temporali tra il 26 e il 27 maggio 2025, che hanno portato a un innalzamento del livello del Lambro. Le barriere mobili in via Vittorini sono state attivate in risposta all'allerta meteo, mentre continua il monitoraggio del fiume Seveso. Durante la notte, sono stati segnalati rami e alberi caduti, creando disagi al traffico e alle auto in sosta.

Milano, 27 maggio 2025 – Come da allerta meteo delle scorse ore quella tra lunedì 26 maggio e martedì 27 maggio a Milano e in provincia è stata una notte di maltempo. Una serie di temporali, che si sono susseguiti, a tratti, tra le 2 e le 6. Nonostante la caduta di rami e alcuni alberi sulle auto parcheggiate (in via Pacini a Milano e in via Guazzoni a Cinisello Balsamo), il 118 non registra feriti. I Vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per cornicioni e tegole pericolanti e cantina e solai allagati. Secondo quanto riferito dal Comune sulla città sono caduti 15-20 mm di pioggia, più forti e ancora in corso nell'hinterland a nord del capoluogo lombardo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forti temporali in sequenza su Milano, sale il livello del Lambro: barriere mobili in via Vittorini, monitorato anche il Seveso

Le notizie più recenti da fonti esterne

