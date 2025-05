Fortezza Nuova dal 6 all' 8 giugno la terza edizione del Festival di astronomia

Dal 6 all'8 giugno, Fortezza Nuova ospiterà la terza edizione del Festival di Astronomia, un evento ricco di iniziative per tutti gli appassionati. Attraverso conferenze, realtà virtuale, una mostra di fotografie astronomiche e laboratori, il festival si propone di avvicinare il pubblico al meraviglioso mondo dell'astronomia, con un'attenzione particolare per le scuole e le sezioni inclusive. Un'occasione imperdibile per scoprire le stelle!

Dal 6 all'8 giugno, in Fortezza Nuova, si terrà la terza edizione del Festival di Astronomia. Numerose le iniziative in programma tra conferenze, realtà virtuale, mostra temporanea di fotografie astronomiche, videoproiezioni, sezioni inclusive, giornate indirizzate alle scuole e laboratori per... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Fortezza Nuova, dal 6 all'8 giugno la terza edizione del Festival di astronomia

Cosa riportano altre fonti

A Fortezza Est dal 6 all’ 8 gennaio “Un giorno diverso” scritto e diretto da Domenico De Meo - In scena a Fortezza Est dal 6 all’ 8 gennaio “Un giorno diverso” scritto e diretto da Domenico De Meo con in scena Francesca Florio e Diego Giangrasso protagonisti di uno spettacolo che racconta il ... 🔗Secondo politicamentecorretto.com

Fortezza Nuova VI | Livorno | Tuscany | Italy