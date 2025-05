Formigine un piano da mezzo milione per le asfaltature Via ai lavori

Con l'arrivo della primavera, l'Amministrazione comunale di Formigine lancia un ambizioso piano da mezzo milione di euro per l'asfaltatura delle strade. Questi interventi, volti a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità , coinvolgeranno diverse arterie cittadine, segnando un passo significativo verso un’infrastruttura stradale più efficiente e sicura per tutti i cittadini.

Con l’arrivo della bella stagione, l’Amministrazione comunale di Formigine dà il via a una nuova serie di interventi di asfaltatura, con un investimento complessivo di circa 500mila euro destinati a migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria. I lavori interesseranno diverse strade... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Formigine, un piano da mezzo milione per le asfaltature. Via ai lavori

Ne parlano su altre fonti

Formigine ha adottato il Piano Urbanistico Generale - Con il voto di ieri sera, 19 marzo, il Consiglio comunale di Formigine ha adottato il PUG, Piano Urbanistico Generale. La nuova pianificazione – in ossequio alla legge regionale 24/2017 ha l ... 🔗Segnala sassuolo2000.it

Fatture per operazioni inesistenti Sequestrato oltre mezzo milione - hanno consentito di individuare disponibilità finanziarie per oltre mezzo milione di euro riconducibili alla società e al suo legale rappresentante che, in esecuzione del decreto di sequestro ... 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

Gdf sequestra oltre mezzo milione mascherine non a norma - La Guardia di Finanza di Falconara Marittima sta effettuando sequestri di oltre mezzo milione di mascherine non a norma in 31 province di dieci regioni italiane. Si tratta del completamento dell ... 🔗ansa.it scrive

Zoom Formigine - Un nuovo tratto di pista ciclabile tra Colombaro e Montale