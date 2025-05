Formazioni ufficiali Inter Primavera Sassuolo | le scelte di Zanchetta e Bigica

Nella semifinale del campionato Primavera1 TIM, l'Inter Primavera si prepara a affrontare il Sassuolo in una sfida cruciale. Gli allenatori Zanchetta e Bigica hanno comunicato le formazioni ufficiali, pronte a dar vita a una serata decisiva per il futuro dei nerazzurri, giunti secondi nella stagione regolare. Scopriamo insieme le scelte dei due tecnici e le aspettative per questa importante partita.

Formazioni ufficiali Inter Primavera Sassuolo, le scelte degli allenatori per la semifinale del campionato Primavera1 TIM. Una serata fondamentale per la Primavera dell'Inter. I nerazzurri, che hanno conquistato il secondo posto nella stagione regolare, si preparano a sfidare il Sassuolo in semifinale. L'incontro avrà inizio alle 20:30 presso lo Stadio "Curva Fiesole" situato nel Viola Park a Bagno a Ripoli (FI). Queste le scelte ufficiali di Andrea Zanchetta e Emiliano Bigica. INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccé, 18 Mosconi...

